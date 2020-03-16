МИД: Ни один украинец, где бы он ни застрял из-за коронавируса, не останется без внимания. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, украинские посольства будут проводить переговоры с правительствами государств, где застряли украинцы, чтобы минимизировать финансовые последствия просрочки разрешений на пребывание в этих странах.

"Ни один украинец, где бы он ни застрял, не останется без нашего внимания… Количество проблем сейчас значительно превышает количество людей, которые могут эти проблемы решить. Никто не будет забыт. Мы всем поможем", - заявил министр.

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