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17.03.20 08:52

105 граждан Украины застряли на Шри-Ланке: "Борисполь" отказался принимать самолет. ВИДЕО

В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Пассажиры рассказывают, что они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет. Однако позже украинцам отказали в регистрации.

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Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. При этом авиакомпания готова доставить пассажиров в Украину. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.

Напомним, с полуночи 17 марта Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры приняты для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

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