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17.03.20 09:22

"Геть вірус зРади": активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция "Геть вірус зРади". Митингующие требуют, чтобы парламент ушел на политический карантин, так как опасаются принятия на фоне ситуации с коронавирусом необдуманных решений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зеленский вместо того чтобы объединить нацию в борьбе против коронавируса идет на узурпацию власти с целью принятия антигосударственных решений. В своем обращении он вышел за пределы своих конституционных полномочий. И ломает парламент через колено. Требует отречься от решения о политическом карантине, которое принял Согласительный совет. В Украине парламентско-президентская форма правления, и Верховная Рада без указаний из Офиса Президента способна решить в каком режиме работать. Парламент может спокойно работать в режиме внеочередных заседаний, если для этого будет необходимость. Также депутаты будут работать в комитетах. Поэтому говорить о бездеятельности парламента - это манипуляция Президента. Уважаемые народные избранники, сегодня от вашей позиции, от вашего нежелания участвовать в преступных действиях Зеленского, зависит существование Украины как независимого демократического государства. А президента предупреждаем, что мы не позволим принять никакие антигосударственные решения, как бы этого не хотелось ему и Ермаку и ни один карантин нас не остановит в ситуации, когда нужно спасать страну", - заявили организаторы акции.

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Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 01
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 02
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 03
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 04
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 05
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 06
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 07
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 08
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 09
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 10
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 11
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 12
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 13
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 14
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 15
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 16
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 17
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 18
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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