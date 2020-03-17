"Слуг народа" попросили оставаться в Киеве, чтобы в любой момент собраться на внеочередное заседание Рады, - Корниенко. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

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"Скорее всего, будет режим "полного дежурства в городе". Мы просим депутатов фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, которые ввел Кабмин, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов по противодействию эпидемии", - рассказал он.

По его словам, такие законопроекты уже готовит комитет Рады по здравоохранению, а также экономические комитеты. В ближайшее время они будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

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