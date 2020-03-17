Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
17.03.20 12:46

Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил на должность Генерального прокурора, в свое время провалила экзамен во время конкурса на должность судьи Верховного Суда Украины.

Об этом с трибуны парламента заявила народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.

"118,5 - столько баллов набрала госпожа Венедиктова, когда пыталась стать судьей Верховного суда. Этот бал был ниже проходного. Это мы говорим о назначении профессионального генерального прокурора. Это генпрокурор, которая не смогла сдать экзамен, чтобы стать судьей Верховного суда. Как университетский преподаватель скажу, что после "не зачета" студентов выгоняют из университета, а не переводят на следующий курс", - сказала Совсун.

Она также напомнила, что Венедиктова публично поддерживает отмену закона об амнистии участников Майдана, что приведет к преследованиям тех, кто участвовал в Революции Достоинства.

"Мы только что услышали позицию госпожи Венедиктовой по делам Майдана. Вам сейчас нормально проголосовать за человека, который прямым текстом сказал, что надо отменить амнистию майдановцев - вы об этом будете говорить семьям погибших на Майдане", - обратилась Совсун к депутатам из фракции "Слуга народа".

Она также напомнила, что Венедиктова назначила своим первым заместителем в ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. И теперь именно он будет исполнять обязанности главы ГБР и контролировать дела Майдана.

Читайте также: Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100