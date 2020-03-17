Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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На Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также из запрещенного миномета 82 калибра, российские оккупационные войска выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ обстреливали украинские позиции вблизи Песков из 82-мм минометов: потерь нет, - Минобороны