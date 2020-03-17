Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки украинских граждан представителями "МГБ Л/ДНР". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой "МГБ ДНР" за якобы нелегальные валютные операции. С помощью психологического давления, запугивания и угроз уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации.

По материалам следователей СБУ решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.

Также в Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила другую попытку вербовки нашего соотечественника так называемой "МГБ ЛНР".

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"Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР". Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки.

Освободиться из застенков боевиков мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации", - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщившее в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовавшее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.