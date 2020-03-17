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17.03.20 14:14

"Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства", - главный санврач Ляшко объяснил необходимость закрытия метро. ВИДЕО

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что необходимость закрытия метрополитена в Украине связана с очень тесным контактом между пассажирами, что в свою очередь увеличивает число контактов, которые трудно отследить.

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко подчеркнул, что закрытие метрополитенов является принципиальной позицией.

Видео Прямий

"Мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в час пик. Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один больной, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень трудно отследить в дальнейшем, когда проводим эпидемиологическое расследование", - объяснил он.

По его словам, все эти меры позволят уменьшить риск распространения заболевания.

Напомним, сегодня о прекращении перевозок пассажиров сообщили Киевский и Харьковский метропролитен.

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