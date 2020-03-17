"Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства", - главный санврач Ляшко объяснил необходимость закрытия метро. ВИДЕО

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко подчеркнул, что закрытие метрополитенов является принципиальной позицией.

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"Мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в час пик. Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один больной, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень трудно отследить в дальнейшем, когда проводим эпидемиологическое расследование", - объяснил он.

По его словам, все эти меры позволят уменьшить риск распространения заболевания.

Напомним, сегодня о прекращении перевозок пассажиров сообщили Киевский и Харьковский метропролитен.

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