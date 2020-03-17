Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"Сегодня принято на комиссии поручение руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, с 18 марта пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева.

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