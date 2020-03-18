С начала суток наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ в районе Зайцево и Павлополя, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"С 05:50 утра враг по направлению от района Трудовской оккупированного Донецка вел огонь по защитникам Марьинки со станкового противотанкового гранатомета.

После 06:15 наши защитники Зайцево зафиксировали разрывы трех вражеских мин 82-го калибра. Также здесь враг вел огонь из СПГ и стрелкового вооружения.

В 07:30 от села Сосновское оккупанты начали минометный обстрел наших защитников Павлополя. В течение 40 минут российско-оккупационные войска выпустили 23 мины калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как отметили в Минобороны, боевых потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов с начала текущих суток нет.