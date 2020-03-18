Чувствую себя нормально, температура упала, - заразившийся COVID-19 нардеп Шахов рассказал о своем состоянии. ВИДЕО

Об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Чувствую себя я нормально. Началось все это три дня назад, именно температура началась. Температура 38 и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму", - рассказал он.

По его словам, когда он спросил, есть ли тесты на коронавирус, ему ответили, что нет.

Шахов рассказал, что лечился подручными средствами: вареньем и лимоном.

На сегодняшний день температура у него упала.

"Перед этим я, когда общался с врачами, сказал, чтобы они все же взяли и кровь, и с полости рта, носа взяли анализы. ... Сегодня мне позвонили врачи из лаборатории и типа сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу всем хочу сказать: это не так страшно, как его рисуют", - подчеркнул он.

По его словам, если он получит документ из государственной лаборатории с положительным результатом теста на коронавирус, то будет отчитываться в соцсетях о своем состоянии. Сейчас нардеп находится дома на карантине.

"Никого к себе не подпускаю. Сразу как повысилась температура - вызвал врачей, поэтому и вам желаю", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

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