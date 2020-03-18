Карантин в Украине: Государственная налоговая служба записала видеоуроки по использованию Е-сервисов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщается на странице ГНС в Facebook.

Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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В налоговой также напомнили, что дедлайн подачи - 1 июля 2020 года.

"Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить его можно онлайн через Приват24. Тем, кто не являются клиентами Приватбанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справке о присвоении идентификационного номера", - говорится в сообщении.

В налоговой призывают плательщиков пользоваться электронными сервисами и максимально перейти на безналичный расчет, чтобы обезопасить себя.