"Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои рекомендации Усик изложил в специальном видео на своей странице в соцсети.

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"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно подождать с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо. Если Всевышний попустит наши какие-то вещи , которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и так, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет. Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается потому, что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу... ", - сказал Усик.

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