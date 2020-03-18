"Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Меркель в специальном видеообращении рассказала о мерах, которые предпринимаются немецким правительством и о том, что могут сделать жители страны в борьбе с опасным вирусом.

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"Коронавирус - это огромный вызов для страны. Нам давно не приходилось сталкиваться с подобным. В такой же ситуации оказались многие страны. Именно поэтому мы говорим о пандемии. Вирус, о котором идет речь, представляет собой вирус нового типа. Против него не существует лекарства, не существует вакцины. Нам нужно замедлить распространение этого вируса, чтобы наши системы здравоохранения смогли выдержать это испытание. А это означает, что мы должны прекратить социальные контакты везде, где это возможно. Тем самым мы сможем помочь людям, которые особенно тяжело будут переносить заболевание, вызываемое этим вирусом. Это пожилые люди и люди, страдающие другими заболеваниями", - сказала Меркель в обращении.

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