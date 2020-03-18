Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
18.03.20 16:59

"Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немцам в связи с пандемией коронавируса в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Меркель в специальном видеообращении рассказала о мерах, которые предпринимаются немецким правительством и о том, что могут сделать жители страны в борьбе с опасным вирусом.

"Коронавирус - это огромный вызов для страны. Нам давно не приходилось сталкиваться с подобным. В такой же ситуации оказались многие страны. Именно поэтому мы говорим о пандемии. Вирус, о котором идет речь, представляет собой вирус нового типа. Против него не существует лекарства, не существует вакцины. Нам нужно замедлить распространение этого вируса, чтобы наши системы здравоохранения смогли выдержать это испытание. А это означает, что мы должны прекратить социальные контакты везде, где это возможно. Тем самым мы сможем помочь людям, которые особенно тяжело будут переносить заболевание, вызываемое этим вирусом. Это пожилые люди и люди, страдающие другими заболеваниями", - сказала Меркель в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия коронавируса может продлиться два года, - Институт Коха

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100