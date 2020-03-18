Карантин без метро: забитые маршрутки и очереди на остановках. ВИДЕО

Людям сказали оставаться дома, однако так и не объяснили, что же делать тем, кто все-таки должен ходить на работу. Результат - маршрутки и автобусы часто ходят абсолютно переполненными. Почему власть подвергает людей опасности? Что теперь будет с эпидемией? И чем карантинные мероприятия в Украине отличаются от того, что делает цивилизованный мир?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Также на Цензор.НЕТ: Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?