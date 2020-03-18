Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мы установили, что в конце февраля к жителю столицы, 1964 года рождения, обратились неизвестные, которые рассказали ему о том, что якобы нашли старинный клад и предложили купить антикварные монеты из драгоценных металлов. Киевлянина осмотрел монеты и согласился их приобрести. Через несколько дней аферисты встретились с потенциальным покупателем у банковского учреждения, где он хранил свои сбережения, снял наличные и приобрел товар. Однако, когда вскоре пострадавший решил сдать монеты в кредитное учреждение, они оказались фальшивыми, а затем он написал заявление в полицию", - сообщили в полиции.

Правоохранители разработали оперативную комбинацию, в ходе которой аферисты согласились повторно продать пострадавшему партию в количестве 1 000 "серебряных" монет. По аналогичной схеме, злоумышленники встретились с "покупателем" у банка, где за миллион гривен продали фальшивые монеты.

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Полицейские задержали четырех человек - уроженцев другого государства,которые в начале года прибыли на территорию Украины на автомобилях и в разных городах искали "жертв". Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. У задержанных изъяли деньги и поддельный "товар", который направлен на проведение экспертизы.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, им грозит до 12 лет лишения свободы.