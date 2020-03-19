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19.03.20 01:25

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Об этом SpaceX сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В частности, 17 февраля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

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