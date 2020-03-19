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19.03.20 09:35

Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус. ВИДЕО

Министерство здравоохранения призвало проверять информацию о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками.

Об этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал всех проверять информацию о коронавирусе, а СМИ "не гнаться за громкими заголовками".

"К каждому сообщению или перепосте относитесь очень ответственно и критически. Потому что вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус", - сказал он.

Ляшко также призвал доверять официальным источникам информации, сохранять спокойствие и оставаться дома.

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