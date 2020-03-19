В итальянском Бергамо крематорий и морги не справляются с телами умерших от COVID-19. Военные увозят гробы в соседние города. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, итальянская газета Corriere della Sera пишет, что гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам. В среду вечером военные машины перевезли около 60 гробов с кладбища Бергамо в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и некоторых других городах. После кремации пепел умерших будет возвращен в Бергамо для последующего захоронения.

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По состоянию на 18 марта, в Бергамо официально зафиксировано 93 смерти от COVID-19. Однако мэр города Джорджио Гори утверждает, что это приблизительные данные, поскольку многие люди умирали с симптомами, которые свойственны коронавирусу, но до результатов теста. Крематорий Бергамо, работающий на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 тел умерших.

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