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19.03.20 15:01

Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Помочь может каждый, прежде всего тот, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Пандемия коронавируса поставила Украину и весь мир перед огромной опасностью. Мы, Национальный Корпус, в первую очередь патриоты, а не политики. Патриоты - это те люди, которые делают то, что необходимо стране и нации. Сейчас, во времена изоляции и карантина, во времена медицинского и финансового кризиса, надвигающихся - это, прежде всего, защита наших наиболее уязвимых земляков. Это защита пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Именно поэтому мы предложили Минздраву передать нашу волонтерскую сеть для борьбы с пандемией", - заявил он.

Билецкий добавил, что помочь может каждый, прежде всего те, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

"Пример Китая показывает, что солидарная и дисциплинированная нация может преодолеть даже такую беду, как коронавирус. На украинскую власть надежд очень мало. Но у меня есть большая вера в солидарность украицнев. Мы были солидарны во времена Майдана. Мы были солидарны в первые годы войны. Наша солидарность может спасти нашу страну и сейчас", - подчеркнул Андрей Белецкий.

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