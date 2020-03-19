Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

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"Пандемия коронавируса поставила Украину и весь мир перед огромной опасностью. Мы, Национальный Корпус, в первую очередь патриоты, а не политики. Патриоты - это те люди, которые делают то, что необходимо стране и нации. Сейчас, во времена изоляции и карантина, во времена медицинского и финансового кризиса, надвигающихся - это, прежде всего, защита наших наиболее уязвимых земляков. Это защита пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Именно поэтому мы предложили Минздраву передать нашу волонтерскую сеть для борьбы с пандемией", - заявил он.

Билецкий добавил, что помочь может каждый, прежде всего те, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

"Пример Китая показывает, что солидарная и дисциплинированная нация может преодолеть даже такую беду, как коронавирус. На украинскую власть надежд очень мало. Но у меня есть большая вера в солидарность украицнев. Мы были солидарны во времена Майдана. Мы были солидарны в первые годы войны. Наша солидарность может спасти нашу страну и сейчас", - подчеркнул Андрей Белецкий.

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