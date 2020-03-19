"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

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"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Огонь был передан президенту Олимпийского комитета Греции, который передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Теперь олимпийский огонь на самолете отвезут в Японию. Там 26 марта стартует эстафета огня по стране, она тоже пройдет без зрителей.

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Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный Олимпийский Комитет, власти Японии и оргкомитет игр исключают их отмену из-за пандемии коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.





