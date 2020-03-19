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19.03.20 17:11

"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Греции состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио, который примет летнюю Олимпиаду. Мероприятие на афинском стадионе "Панатинаикос" прошло без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Огонь был передан президенту Олимпийского комитета Греции, который передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Теперь олимпийский огонь на самолете отвезут в Японию. Там 26 марта стартует эстафета огня по стране, она тоже пройдет без зрителей.

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Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный Олимпийский Комитет, власти Японии и оргкомитет игр исключают их отмену из-за пандемии коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.

Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 01Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 02Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 03Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 04
Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 05
Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус, - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня 06

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