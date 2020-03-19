Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
19.03.20 16:57

Как Китай победил коронавирус: потрясающая история от жителя Пекина. ВИДЕО

В Китае практически победили коронавирус, но до сих пор соблюдают все карантинные условия и меры предосторожности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в специальном видеообращении рассказал молодой мужчина, который уже два года живет в китайской столице.

"Последние два года я прожил в Пекине. Все время эпидемии короновируса, о которой было объявлено в середине января, я провел в этом городе... Люди в Китае на протяжении двух месяцев, практически вообще не выходили на улицу. Было абсолютно пусто. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Везде по сей день у тебя замеряют температуру - будь-то продуктовый магазин, парикмахерская и, само собой, метро... ", - рассказывает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай практически остановил коронавирус и включился в активную борьбу с пандемией в странах Европы, Ближнего Востока и Азии

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100