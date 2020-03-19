Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами", — сказано в сообщении.
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В ГСЧС отметили, что с пятницы такие автомобили появятся на улицах городов по всей Украине. Они будут информировать людей о правилах поведения во время карантина.
Спасатели напомнили эти правила:
- не выходите на улицу без необходимости;
- не посещайте места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров;
- соблюдайте меры личной гигиены;
- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
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