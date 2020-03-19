На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" проверили их огневые возможности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На этом этапе ходовых испытаний десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров. Сам катер, который стал несколько тяжелее, при этом повысил мореходные возможности в штормовых условиях.

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способны разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в количестве до 36 человек.

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"Такие характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное - являются достойным ответом устаревшим большим десантным кораблям ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс", - говорится в сообщении.

Первые два катера типа "Кентавр" войдут в состав ВМС Украины в ближайшее время. Третий такой катер находится на стадии строительства.

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