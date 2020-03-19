"Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО. ВИДЕО

Их обращение опубликовано на YouTube-канале издания "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо", — заявляют патриоты.

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К президенту обратились:

- Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

- Сергей Гармаш — журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

- Ирина Довгань — волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";

- Денис Казанский — известный донецкий блогер и журналист;

- Владимир Жемчугов — участник российско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

- Игорь Козловский — ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".

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Авторы обращения говорят, что преследуют одну цель: предостеречь президента от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.