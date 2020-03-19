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19.03.20 21:18

Ярославский и Кернес по-хамски оскорбили замглавы Харьковской ОГА Пастуха и потребовали, чтобы к ним явился глава ОГА Кучер. ВИДЕО

Отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского, который позволил себе оскорбительную лексикиу в адерс государственного чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главу ОГА на встрече штаба, который объединяет бизнес в борьбе с короновирусом, представлял его заместитель Тарас Пастух. Бизнесмена Ярославского такая ситуация не устроила и он высказался о ней, оскорбив чиновника областной администрации.

"Взять и не прийти и прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то - зама... Геннадий Адольфович - мэр, нашел время. Не то шо пришел сам, а привел с собой первого зама, замов поприводил, а Кучер, с которым договаривались время не нашел. Это просто позор", - заявил бизнесмен.

Заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал Ярославский, прошло сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel.

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