За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала 1 + 1 заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред .), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди ", - сказала Лазебная.

Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков осуществить платеж онлайн, добавила она.

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