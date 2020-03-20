В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования о необходимости соблюдать карантин, - ГСЧС. ВИДЕО

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, данные мероприятия организованы для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, передает Цензор.НЕТ.

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В целом же такие автомобили будут курсировать, и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период по улицам городов по всей Украине.

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Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.

"Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу", - говорится в сообщении.