Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк.

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"Путин всегда решает свои внутренние проблемы за счет внешнего фактора. Ему предстоит мобилизовать свой электорат и говорить о том, почему плохо в России. Зная, как Путин всегда действовал, я не исключаю, что он пойдет по кальке 2014", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, Путин поступит так, как действовал всегда советский режим.

"Как только проблемы были в Советском Союзе, то врагом назначал всегда Запад. Украина назначена Путиным врагом", - объяснил он.

Поэтому, подчеркнул Яценюк, Путин будет затягивать Украину "в новые Минские процессы, новое разведение сил, в какие-то трехсторонние или двадцатисторонние группы": "Он снова будет затягивать в разного рода ловушки для того, чтобы мобилизовать российскую часть против Украины, чтобы снова показать врага и чтобы подрывать Украину изнутри".

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"Путину нужна только слабая Украина. Он будет ослабевать, значит, ему еще слабее Украине нужна. И это должен понять президент. Они никогда не будут друзьями. Путин - это его враг. Потому что Путин - это враг украинского государства. У Путина есть друг, его фамилия Медведчук, а не Зеленский", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что сейчас на временно оккупированных территориях создан фактически российский анклав: "Как можно сегодня вести дискуссию об объединении с российским анклавом? Да, там украинцы. Только руководят там украинцами назначенцы Путина. И задача сегодня Путина - это не Донецк и Луганск отдать Украине, а Украину присоединить к Донецкой и Луганской областей под его руководством".

Яценюк подчеркнул, что если дальше продолжать с Россией разговоры в том формате, в котором они их ведут, это завершится реализацией российского плана по отношению к Украине, а план России следующий - дальнейший распад украинского государства.

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