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20.03.20 10:39

Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки. ВИДЕО

Люди, пытающиеся выехать из Киева через центральный железнодорожный вокзал, игнорируют карантинные меры и пользуются услугами нелегальных перевозчиков, которые взвинтили цены на проез в десятки раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сам вокзал закрыт и в его помещение пускают только сотрудников по специальным пропускам, но людей возле вокзала достаточно много. Некоторые пытаются попасть в троллейбуссы городских маршрутов, а некоторые пытаются выехать из Киева. Последние рассчитывают на нелегальных перевозчиков - микроавтобусы, которые планируют отправится в обласные центры. Ограничения легальных междугородных перевозок стало причиной мошенничества, а водители-нелегалы увеличили плату за проезд в десятки раз. При этом многие полностью игнорируют самые простые карантинные нормы.

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