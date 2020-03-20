"ЕС" призывает "Суспильне" организовать проведение уроков для школьников на период карантина по ТВ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Ростислав Павленко.

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По его словам, карантин - это и есть тот момент, когда "государство в смартфоне" может показать свою эффективность.

"Стоит признать, что сейчас дистанционное обучение происходит неэффективно. Правду сказать, оно полностью провалено. Дети дома остаются один на один со своими проблемами в обучении, потому что просто получают задания и должны его как-то выполнить. Дети, особенно школьники младших классов, должны получить квалифицированное разъяснение школьного материала для того, чтобы понимать - как они должны выполнять задачи. Конечно, родители могут помогать им в этом, но это не так эффективно, как занятия с профессионалом", - подчеркнул Павленко.

Нардеп отметил, что лишь единицы учителей способны организовать видео-занятия, где объясняют учащимся учебный материал. Чаще всего дети получают просто задачи в виде электронного письма с перечнем пунктов, которые нужно выполнить, или сообщение в мессенджер-группу родителей.

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"Особенно критической является ситуация с выпускниками, которые должны готовиться к ВНО. Никаких разъяснений, доступного и понятного изложения материала. Критической ситуация является и в сельской местности - диджитализация не действует, когда нет интернета", - заявил Павленко.

"Европейская Солидарность" призывает национального общественного вещателя выделить эфирное время для проведения телевизионных уроков и дать детям возможность учиться.

"Считаем, что правительство и Министерство образования должны вместе с НОТУ организовать и сформировать ежедневную ТВ программу для обучения детей, а также провести четкую, полномасштабную информационную кампанию и разъяснить родителям о времени и предметах таких уроков.

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