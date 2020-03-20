Финансирование олигархом Пинчуком поездки семи нардепов в Давос-2020 может конвертироваться в лояльность к бизнесу олигарха, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о Пинчуке-олигархе и о Пинчуке-филантропе говорится в новом расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Пинчук едва ли не первым из украинских олигархов начал работать над улучшением своего имиджа, особенно на Западе, и затирать память об истории становления своего бизнеса. Но его бизнес в Украине до сих пор зависит от государства - к примеру, получает большие госзаказы. Чтобы улучшать условия для этого бизнеса Пинчуку-олигарху, очевидно, нужна поддержка власти. И сегодня не обязательно напрямую финансировать политиков или партии - речь идет скорее о мягком формировании лояльного к себе общественно-политического пула. К примеру, Пинчук ежегодно организовывает "украинский завтрак" в швейцарском Давосе в дни проведения там Всемирного экономического форума и везет туда за счет своего фонда украинских депутатов... Филантроп Пинчук действительно помогает и поддерживает общественных деятелей и политиков, а олигарх Пинчук зарабатывает в Украине. Это могут быть паралельные и независимые друг от друга процессы. Но может случиться и так, что финансирование разных поездок или участия в мероприятиях в будущем конвертируется в лояльность к олигарху. К примеру, когда будут инициироваться или голосоваться законы, выгодные для увеличения прибыли бизнес-империи Пинчука", - говорится в расследовании.

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