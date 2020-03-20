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20.03.20 14:36

У двух человек в Хмельницкой области подозревают коронавирус, они госпитализированы, - ОГА. ВИДЕО

В Хмельницкой области в инфекционную больницу были госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус.

Как информмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА, об этом во время брифинга сообщила замглавы облгосадминистрации Сытницкая Оксана.

"Официально есть два подозрения. Лица находятся в инфекционной больнице, им сделан все необходимые заборы, проводятся все необходимые обстледования. В настоящее время мы ожидаем результаты... Мы не говорим, откуда эти люди, для того, чтобы не создавать какие-либо панические настроения", - сказала она.

Вместе с тем Сытницкая сообщила, что сегодня в Хмельницкую область прибудут люди, эвакуированные из-за рубежа.

"Все люди будут на контроле, будут созданы списки, у них будет взята расписка об обязательстве находиться на самоизоляции", - добавила она.

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Как сообщают местные СМИ, у 38-летней хмельничанки развилась пневмония, а 26-летнего жителя Хмельницкого района госпитализировали с высокой температурой. Также известно, что он недавно вернулся из Польши.

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