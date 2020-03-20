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20.03.20 16:09

КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты. ВИДЕО

Коммунальные предприятия, входящие в состав Коммунальной корпорации "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений, в том числе с применением моющих средств.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Дороги моют в круглосуточном режиме. 

"Кроме того, столичные дорожники продолжают санитарную обработку и дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок. Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек", - рассказал Густелев.

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В пресс-службе КГГА отметили, что подземные переходы, остановки и тд. обрабатывают хлоргексидином производства "Киевводоканала". "Раствор является сертифицированным и полностью безопасным для людей", — сказано в сообщении.

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