Суды работают в штатном режиме, но без масок никого пускать не будут, - глава Государственной судебной администрации Украины Холоднюк. ВИДЕО+ФОТО

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" заявил председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк.

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"Еще 16 марта я издал приказ "Об утверждении плана мероприятий по минимизации рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом". Также ГСА Украины отправила всем судебным органам письмо, в котором рекомендовали принять необходимые меры. Решения о таких мерах принимаются судами и размещаются на сайтах соответствующих судов. Люди могут с ними ознакомиться", - рассказал он.

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По его словам, сейчас ограничен доступ в помещения судов, не пускают без специальной защитной маски. На входе посетителям обязательно измеряется температура электронными градусниками. В случае, если температура повышена, посетителя в учреждение не пустят, а порекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.

Заботясь о здоровье тех, кто работает в судах и тех, кто посещает суды, суды приобрели бактерицидные лампы, проводят кварцевание помещений, а также всех материалов дел и прочих документов, которые поступают в суд (иски, апелляционные жалобы, материалы дел и т.п.).

Кроме того, суды стараются рассматривать дела без участия сторон или используя возможности видеоконференцсвязи, при этом учитывая согласие сторон по делу. Если одна из сторон отказалась, то дело будет рассмотрено в открытом заседании.

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"Мы сейчас стараемся максимально обезопасить людей, которые обращаются в суды, - говорит Зеновий Холоднюк. – Если кто-то хочет ознакомиться с материалами дела, их пришлют участнику судебного производства на электронную почту.

По просьбе журналиста "Цензор.НЕТ" ГСА Украины показала нам фотографии и видео из разных судов. Часть из них мы решили опубликовать, чтобы читатели издания могли увидеть, как обеспечивается защита в судах в период возможного распространения коронавирусной инфекции.

По словам председателя ГСА Украины, в системе на данный момент функционирует 674 суда. Сейчас для них максимально оперативно закупаются средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики для рук, мыло с дозатором. "Около 300 судов обеспечены масками. Мы их закупили также для сотрудников Службы судебной охраны. Респираторы приобретены уже для более чем 50 судов, свыше 45 судов запаслись защитными очками, стерильные перчатки есть в более чем в 300 судах. Приобрели 250 электронных градусников. Где электронных градусников пока нет, используются ртутные.

К счастью, на данный момент нет ни одного судьи или работника аппарата суда, у которых бы выявили коронавирус. Выбранная профессия требует стрессоустойчивости, поэтому паники нет и не может быть, срочные заявления об отпуске никто не пишет. Но работники судов тоже живые люди, конечно, они переживают из-за того, что происходит в мире и в нашей стране, - акцентирует Зеновий Холоднюк.





Вместе с тем глава ГСА Украины подчеркнул, что в этом году судебная система обеспечена финансами только на 60 % от реальной потребности. Поэтому много чего сейчас судьям и работникам аппарата судов приходится покупать за свой счет. "Мы уверены, что это временная ситуация и по итогам первого квартала 2020 года Правительство выполнит предписания переходных положений закона о госбюджете, и необходимые судебной системе средства будут выделены в полном объеме", - резюмировал он.