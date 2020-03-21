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21.03.20 08:17

В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей. ВИДЕО

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - заявил он.

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Также, по его словам, с понедельника будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускали людей только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 зарегистрировали в Черновицкой области.

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