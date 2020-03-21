В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей. ВИДЕО

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - заявил он.

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Также, по его словам, с понедельника будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускали людей только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 зарегистрировали в Черновицкой области.