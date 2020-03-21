Вакарчук - Зеленскому: Призываю отправить на политический карантин все неоднозначные вопросы. ВИДЕО

Об этом говорится в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы мы сейчас все соблюдали правила и демонстрировали единство. Единство нужно, чтобы эффективно противостоять эпидемии. Поэтому призываю отправить на политический карантин все неоднозначные политические вопросы, которые есть в государстве. Это в первую очередь переговоры в Минске. Это вопрос земли. Где каждое неосторожное решение может привести к расколу", - сказал нардеп.

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"Голос" имеет свои позиции по всем политическим вопросам. Мы за проевропейский выбор и готовы его отстаивать. Временами - на улице мирными протестами. Но не сегодня. Сегодня нам всем нужно единство. ... У меня есть дружеский совет президенту Зеленскому и его команде. Не дайте повод обвинить вас, что под шумок сложной ситуации вы решаете свои политические вопросы. Вам в первую очередь сейчас важно вынести за скобки все неоднозначные вопросы", - заявил Вакарчук.