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21.03.20 11:25

Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" речь пойдет о нардепе от "Слуги народа" Гео Леросе. Точнее о его увольнении с должности советника президента. Произошло это, очевидно, после того, как Лерос посоветовал президенту не идти на легализацию террористов ОРДЛО, да еще и публично.

Журналист Богдан Буткевич рассуждает, почему Владимир Зеленский отказывается слышать голоса, которые протестуют против капитуляции перед Россией? Как освобождение Гео Лероса от должности советника президента сигнализирует об опасности интеграции ОРДЛО в Украину по российскому сценарию? И кто она - внутренняя оппозиция к Ермаку и Зеленскому и что может сделать?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности внештатного советника президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

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