С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

"С понедельника 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также работников стратегических предприятий", - сказал мэр в ходе видеобращения, передает Цензор.НЕТ.

Ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам.

По словам мэра, это ограничение не коснется частного транспорта.

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