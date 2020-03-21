Это проблема больше для пожилых людей, сильно себя не собираюсь ограничивать, - возвратившийся из Польши украинец о самоизоляции. ВИДЕО

СМИ взяли комментарий у одного из приехавших, информирует Цензор.НЕТ.

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Молодой человек на вопрос журналиста о самоизоляции отвечает: "Это проблема больше для пожилых людей. Мы это все знаем. То есть люди, которые, может даже и больны коронавирусом, молодые, они переносят это даже бессимптомно. Поэтому, скажу честно, что я сильно себя не собираюсь чем-то ограничивать".

При этом он признал, что всем пассажирам раздали памятки о новом коронавирусе и необходимости придерживаться самоизоляции.

Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев.