Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Спасибо всем, кто занимается этим нелегким проектом по доставке, особенно Андрею Мотовиловцу (народный депутат из фракции "Слуга народа" – ред.), который по моей личной просьбе вылетел в Китай, чтобы координировать всё на месте. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", - написал Тимошенко.

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Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.