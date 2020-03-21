В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке. Им вручены памятки о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.