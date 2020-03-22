Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
22.03.20 15:15

Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых". ВИДЕО

Медсестра из Милана (Италия) Даниэла рассказала о работе местных больниц, которые переполнены пациентами с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с ее обращением обнародовал сайт "Настоящее время"

По словам Даниэлы, она работает в режиме "тотальной чрезвычайной ситуации" в больнице, которая принимает тяжелых (не критических) пациентов.

Врачей на всех не хватает, ведь из-за положительных результатов тестов на COVID-19 они находятся дома.

"Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем", — говорит Даниэла. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН

Она добавляет, что на днях в Милане должно завершиться строительство больницы San Raffaele, средства на которую собрали из пожертвований. В медучреждение будут свозить больных из провинций Бергамо и Брешии, где ситуацию с пандемией уже не могут контролировать.

"Мы продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этой провинции. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, и мы уже больше не считаем мертвых", — подытожила женщина.

Напомним, в Италии только за минувшие сутки жертвами болезни стали 793 человек – наивысшее число с начала эпидемии. Официально умерших насчитывают около 5 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100