"Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео выступления парламентария опубликовал на странице в Facebook также Антон Геращенко.
"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса.
Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19.
Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!
Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!", - написал Геращенко.