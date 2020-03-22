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22.03.20 15:31

"Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов, у которого была диагностирована пневмония, перед заражением COVID-19 с трибуны парламента заявлял, что "никакого коронавируса нет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео выступления парламентария опубликовал на странице в Facebook также Антон Геращенко.

"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса.

Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванная вирусом COVID-19.

Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!

Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!", - написал Геращенко.

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