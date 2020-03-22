Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Мы молимся за вас и мы сделаем все, чтобы, не дай Бог, не наступила минута, когда вы, врачи, будете решать, кто будет жить, а кто будет умирать из-за того, что у вас не будет средств спасти каждого, кто нуждается", - такое обращение сделал Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

"Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, то ее спасет. Этими словами хочу обратиться к нашим медикам. Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", - заверил Глава УГКЦ.

Как и во времена Майдана, сказал Предстоятель, когда греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы, на подпольные госпитали, так "если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами спасать человеческие жизни".

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"Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизни человека, который умирает", - сказал Предстоятель.

Блаженнейший Святослав обратился к состоятельным людям, людей большого, малого, среднего бизнеса.

"Наверное, вы сегодня не можете спать, потому что мировая экономика входит в период рецессии. Падают биржи, деньги обесцениваются ... Я сегодня призываю вас вложить ваши деньги в лучшую инвестицию - спасение и защиту человеческой жизни. Как вы сегодня почувствуете социальную ответственность бизнеса, будьте уверены, свои проценты вы получите. Проценты, которые не даст ни один банк и ни одна акция. Проценты, которые дадут вам надежду на жизнь вечную и оставят в ваших руках даже после вашей смерти", - заверил духовный лидер украинцев.