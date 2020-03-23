"Мы требуем отправить за нами президентский борт", - украинцы, застрявшие в Доминиканской республике, обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем требовании они заявили в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях. По их словам, эвакуации ожидают 129 украинцев.

"У нас есть одна гениальная идея - если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все госимущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание", - говорится в обращении.

Как сообщили Цензор.НЕТ в украинском МИДе, сейчас в Доминиканской республике находятся 132 украинца, которые хотят вернуться в Украину, и ведомство делает все необходимое, чтобы помочь им.

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