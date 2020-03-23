Трое зараженных из Ивано-Франковска контактировали с погибшей от коронавируса, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером мы узнали о дополнительных трех случаях подтверждения коронавируса. Все эти три человека из города Ивано-Франковск. К сожалению это контактные лица женщины, которая умерла. Именно у них было обнаружено наличие коронавируса", - сообщил мэр.
По словам Марцинкива, все три человека находятся в удовлетворительном состоянии.
"В Ивано-Франковской области нет тяжело больных. Все где-то средней сложности. И это очень хорошо", - отметил он.
Также он сообщил, что город получит 300 экспресс-тестов на коронавирус.