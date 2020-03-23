Получателям субсидий дополнительно компенсируют расходы на оплату коммуналки, - Лазебная. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

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По ее словам, на ближайшем заседании правительства Минсоцполитики предложить принять решение о дополнительной компенсации расходов для 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто сегодня получает субсидию) на оплату отдельных компослуг в период карантина.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, использования горячей и холодной воды… Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - сообщила Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

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