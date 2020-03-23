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23.03.20 12:21

Получателям субсидий дополнительно компенсируют расходы на оплату коммуналки, - Лазебная. ВИДЕО

Для 3 млн получателей субсидии будет установлена дополнительная компенсация за оплату коммунальных услуг на период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, на ближайшем заседании правительства Минсоцполитики предложить принять решение о дополнительной компенсации расходов для 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто сегодня получает субсидию) на оплату отдельных компослуг в период карантина.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, использования горячей и холодной воды… Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - сообщила Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

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