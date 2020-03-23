За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко. ВИДЕО

"Количество заболевших коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За прошлые сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 заболевших COVID-19", - сообщил Кличко в ходе брифинга в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам мэра, из 14 новых заболевших восемь – женщины от 25 до 49 лет и шестеро мужчин от 23 до 56 лет. В 22 случаях из 24 заболевшие вернулись из Франции, Испании и Германии. При этом 13 из 24 больных скейчас находятся в больницах, 11 получают лечение дома под контролем.

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По данным Кличко, 22 образца направлены в Центральный лабораторный центр для подтверждения или опровержения диагноза.

На вопрос, почему данные о количестве заболевших разнятся с обнародованными Министерством здравоохранения, он ответил: "Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины". "Все цифры мы обнародуем и на сегодня мы подтвержденных 24 случая. Возможно, МОЗ, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем: на сегодня действительно всем сложно… возможно, была ошибка", - сказал Кличко.

Как сообщил Центр общественного здоровья Украины (ЦОС), на утро 23 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19, в том числе 29 в Киеве.