Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"ВОЗ не рекомендует никаких особенных правил для захоронения умерших от COVID-19, но наш оперативный штаб при Минздраве детально изучил этот вопрос, определил возможные риски, который могут возникнуть. Мы разработали определенную инструкцию. Эта инструкция войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будут показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования", - рассказал он.

Ляшко отметил, что самый большой риск при захоронении имеют ритуальные обряды, в ходе которых возможны прощальные поцелуи и скопление людей.

"Все это является точками риска, которых нужно избегать. Поэтому мы вынуждены будем рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, при коронавирусе, чтобы была возможность соблюдать правила карантина", - сообщил он.

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